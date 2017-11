Blumenau e Florianópolis recebem aulão gratuito para Vestibular 2018 da UFSC

ma semana antes do Vestibular 2018 da Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC ), Florianópolis e Blumenau recebem aulões gratuitos com dias para a prova. Também ocorrem aulas especiais em Araranguá, Lages e Chapecó.

Para participar, o candidato deve se inscrever pelo site do Pró Universidade até o dia do evento. As vagas são limitadas. Para entrar no local da aula, o estudante deve apresentar o comprovante de inscrição impresso gerado no site e levar um quilo de alimento não perecível, exceto sal.