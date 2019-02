Blumenau é escolhida para receber I Festival Militar Paralímpico

Blumenau será sede neste sábado, dia 23, do I Festival Militar Paralímpico. O evento, que é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Fundação Municipal de Desportos (FMD), com apoio da Associação do Paradesporto de Blumenau (Apesblu), 23º Batalhão de Infantaria e 10º Batalhão de Polícia Militar, onde ocorrerá a abertura a partir das 7h30.

Criado com o intuito de apresentar e aproximar o esporte paralímpico da população de militares com deficiência, o festival terá cinco modalidades apresentadas em duas regiões de Blumenau. O Clube Náutico América receberá a vivência do para-remo e a Universidade Regional de Blumenau (Furb) sediará o atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha e tênis de mesa. A programação ainda contará com uma apresentação do Programa Militar Paralímpico e um almoço. Além disso, os participantes, que possuem deficiência física, visual e intelectual, receberão aulas teóricas das modalidades.

A secretária de Educação, Patrícia Lueders, valorizou a realização do evento. “O município de Blumenau se sente lisonjeado por sediar o I Festival Militar Paralímpico. O evento tem o objetivo de oportunizar a ex-militares e ex-agentes de segurança com deficiência que retornem a praticar esporte. Isso é inclusão não somente para eles, mas para toda a sociedade, pois todos acabam sendo envolvidos. Isso mostra também a seriedade que o município de Blumenau obtém com os paratletas e com o Programa do Paradesporto”.

Ainda neste ano, serão realizadas outras três edições do Festival Militar Paralímpico pelo Brasil, em junho, setembro e dezembro.

