Blumenau disputará primeira etapa do Catarinense de Vôlei Feminino (JornaldeBlumenau)

A equipe Bluvolei disputará, neste fim de semana, a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Vôlei Feminino.

A competição será em Balneário Camboriú e terá quatro equipes que se enfrentarão em turno único.

Quem somar mais pontos, conquistará o título da etapa.

As partidas ocorrerão no Ginásio Sérgio Lorenz, no Bairro das Nações.

Além das blumenauenses e das donas da casa, também estarão na disputa as equipes de Brusque e Chapecó.

O técnico da equipe, Henrique de Oliveira, será substituído por Ruy Dornelles.

Segundo ele, o objetivo é dar ritmo e preparação para os Jogos Abertos de Santa Catarina – Jasc, considerada a principal competição do ano.

Tabela de Jogos:

Sexta-feira, dia 13

18h – Bluvolei/FMD x Brusque

Sábado, dia 14

11h – Bluvolei/FMD x Balneário Camboriú

18h30 – Bluvolei/FMD x Chapecó