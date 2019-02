Binário da Rua Chile vai melhorar o trânsito na Ponta Aguda

oto: Foto: Michele Lamin

Com 87 % dos serviços executados, o binário da Rua Chile e a revitalização da Rua República Argentina, no bairro Ponta Aguda, vão facilitar o acesso à região Leste e Norte da cidade, além da entrada e saída do município sentido litoral, melhorando o fluxo de trânsito. A obra integra o pacote de financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com investimento da Prefeitura de R$ 16,8 milhões.

Enquanto na Rua República Argentina está sendo finalizada a alça de acesso da Rua Silvano Cândido da Silva, entre outros serviços de drenagem, na Rua Chile está sendo preparada a base e sub-base do primeiro trecho da via, para depois receber a pavimentação. “Com as desapropriações em fase final, logo teremos como avançar as obras para as proximidades da Ponte dos Arcos”, considera o secretário interino de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Edson Brunsfeld.

Além da revitalização da Rua República Argentina, a obra contempla implantação de uma rotatória para facilitar o acesso à BR-470, por meio da Rua Silvano Cândido da Silva Sênior, além de outros 4,2 quilômetros de ciclovias e calçadas. A Rua Chile, por sua vez, ganhará um prolongamento de 280 metros de extensão às margens do Rio Itajaí-Açú.

O sistema de binário que está sendo implantado na Ponta Aguda consiste em ruas paralelas dispostas em sentidos opostos. Quando entrar em operação na rua Chile (sentido centro bairro) com a Rua Republica Argentina (sentido bairro centro), proporcionará mais fluidez no transito da região. A obra terá ainda mais utilidade após a conclusão da Ponte Norte-Sul.

