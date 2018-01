Basquete feminino estreia em casa neste domingo, dia 28, pela Liga Nacional

A Liga de Basquete Feminino (LBF) começa neste domingo, dia 28, para a equipe do Vasto Verde/FMD. A partida de estreia será às 15h contra Presidente Venceslau-SP, no Ginásio Galegão. A direção preparou uma promoção especial para lotar a arquibancada: o ingresso para o casal custará R$ 5 e crianças de até 12 anos não pagam.

A competição nacional começou na segunda semana de janeiro, mas as blumenauenses vão estrear apenas agora. Foram dois meses de preparação até este primeiro jogo.

No total, nove equipes disputam a LBF. Todas se enfrentam em dois turnos, com as oito melhores se classificando para os playoffs de quartas de final, em melhor de três jogos. Além de Blumenau e Presidente Venceslau, também participam da competição Ituano-SP, Catanduva-SP, Sampaio Basquete-MA, Santo André-SP, São Bernardo-SP, Uninassau-PE e Vera Cruz-SP.

