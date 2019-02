Basquete Feminino de Blumenau e Vasto Verde: a história que forma campeãs

Uma parceria que se fortalece a cada temporada e seguirá firme no ano de 2019. É desta forma que podemos descrever a ligação entre Basquete Feminino de Blumenau e Sociedade Desportiva Vasto Verde, uma conexão que já resultou em inúmeros títulos desde as divisões de base até a categoria adulta.

É no Vasto Verde o local onde iniciam os primeiros passos de jovens talentos das divisões de base. Lá as meninas se qualificam e sonham com um dia chegar a divisão adulta. Ressaltando, que é no mesmo local que a categoria adulta disputa o Campeonato Catarinense. A casa do Basquete Feminino de Blumenau é um local que nos orgulha e mostra a identificação da modalidade esportiva. Agradecemos a confiança da diretoria do Vasto Verde e reforçamos os votos para que a ligação permaneça por muitas temporadas.

