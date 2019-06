Basquete Feminino Blumenau promove sexta edição da sua tradicional feijoada

No próximo sábado, dia 15, será realizada a sexta edição da Feijoada do Basquete Feminino Blumenau. O evento está programado para ocorrer na Sociedade Desportiva Vasto Verde, em Blumenau. A festividade inicia a partir das 11h30, com o valor dos tickets sendo comercializados a R$ 30.

Além de saborear a deliciosa feijoada, quem comparecer à festa vai estar colaborando diretamente para o fortalecimento do basquete feminino na cidade de Blumenau. Isso porque os recursos arrecadados serão revertidos ao trabalho de sucesso desenvolvido na modalidade.

