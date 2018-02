Jogando contra o São Bernardo, no interior de SP, as meninas de Blumenau conseguiram manter o jogo equilibrados nos três primeiros quartos do jogo.

Mas nos cinco minutos finais, a equipe se desconcentrou e deixou as paulistas abrirem vantagem, com o placar terminando em 74 a 68.

Com o resultado, Blumenau tem duas vitórias e esta derrota.

Volta a quadra no próximo dia 16, em Campinas, contro Vera Cruz, considerado um dos favoritos da competição.

