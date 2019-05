Basquete Blumenau encerra participação no Sul-Brasileiro Sub-13

Foto: Sidnei Batista

Encerrou na manhã deste domingo, dia 26, a participação da categoria sub-13 do Basquete Blumenau na disputa do Campeonato Sul-Brasileiro, no Ginásio Vasco da Gama, em Caxias do Sul (RS). Após a vitória contra o Colégio São José por 49 a 44, os atletas liderados pelo técnico Christian Nau acabaram superados por Lajeado pelo placar de 46 a 30.

Na estreia no Sul-Brasileiro, contra o Caxias, os jovens talentos blumenauenses foram superados 68 a 51. Com os resultados, o Basquete Blumenau encerrou a competição na quarta colocação. O campeão foi o Caxias Basquete, com o Colégio São José em segundo e Lajeado em terceiro.

