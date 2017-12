Basquete Blumenau cumpre exigências e confirma participação na Liga Ouro 2018

Após uma temporada de sucesso, a APAB/Basquete Blumenau encerra o ano com um grande presente aos torcedores: a equipe estará presente pelo segundo ano consecutivo na disputa da Liga Ouro, a divisão de acesso a elite do basquete brasileiro. O Basquete Blumenau cumpriu todo o protocolo de comprovação de renda e, consequentemente, arcou com o valor de inscrição na competição nacional.

A confirmação oficial de todos os times inscritos será divulgada até o dia 14 de dezembro. Ainda em dezembro, a Liga Nacional realizará reunião de planejamento com os dirigentes dos times e divulga a tabela oficial da Liga Ouro. A Liga Ouro 2018 está prevista para iniciar no mês de fevereiro e encerramento em junho. Após seis times inscritos na edição 2017, a expectativa é de um número bem superior de participantes.

No ano de 2017, a APAB/Basquete Blumenau realizou cinco competições. O time comandado pelo técnico Serjão conquistou o título do Campeonato Catarinense e Sul-Brasileiro. No Catarinense, os blumenauenses contabilizaram 14 vitórias e apenas uma derrota. No Sul-Brasileiro, três jogos e três vitórias. Além disso, o basquete blumenauense foi vice-campeão da Copa Santa Catarina e terceiro lugar nos Jogos Abertos de Santa Catarina.

Em relação a participação na Liga Ouro 2017, a APAB/Basquete Blumenau encerrou na quarta colocação. No total, os blumenauenses realizaram 20 jogos, sendo: 9 vitórias e 11 derrotas. Na primeira fase, o time se qualificou em quarto lugar e disputou a semifinal. Pela frente a equipe encarou o Botafogo e acabou superado nos playoffs por 3 a 1. No entanto, nada que apagasse o brilho da participação na competição nacional.

O Basquete Blumenau conta com o apoio da Fundação Municipal de Desportos (FMD) de Blumenau e FURB – Universidade Regional de Blumenau, que auxiliam e se tornam uma parceira fundamental na existência do time. É com o apoio público, que o Basquete Blumenau ergue a bandeira da cidade em todos os cantos do estado e vislumbra um futuro nacional.

