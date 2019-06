Banda Municipal lança ingressos promocionais para show dos 57 anos

Já estão à venda na bilheteria do Teatro Carlos Gomes os ingressos promocionais para os dois shows de aniversário da Banda Municipal de Blumenau. Quem adquirir até na próxima terça-feira, dia 2 de julho, terá 50% de desconto. Foram disponibilizados 150 ingressos no valor de R$ 10 para a apresentação do dia 23 de julho e outros 150 para o dia 24.

Enquanto isso, a banda continua com os ensaios do repertório que vai apresentar na festa dos 57 anos. Amantes da música podem acompanhar as apresentações abertas ao público às segundas, terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h, no Auditório Carlos Jardim, na Fundação Cultural. Para os dois shows de aniversário, dias 23 e 24 de julho, às 20h, no Teatro Carlos Gomes, estão previstas surpresas e participações de convidados especiais, como as cantoras Elisângela Dias, Bia Barros e o baterista Jeison Coelho.

Os ingressos para as apresentações no teatro serão colocados à disposição a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O valor da entrada ajudará no custeio de produção das duas apresentações. Além de surpresas que estão sendo preparadas, a banda apresentará clássicos de importantes artistas da música nacional e internacional, tais como João Bosco, Elis Regina, Eros Ramazzotti, Beyoncé e Tina Turner. Também estarão presentes no repertório grandes nomes do rock internacional e outros renomados nomes da música em geral.

A Banda Municipal de Blumenau foi fundada em 22 de março de 1962. Teve como maestros Frank Baumgarten, Marcílio Rodrigues, Edson Ricardo e Almir França de Oliveira. Hoje, possui cinco repertórios, é composta por 22 músicos e conta com a regência de João Carlos Cunico. Os shows de aniversário já são tradição na metade do ano e têm atraído ótimo público ao teatro. Por este motivo é aconselhável reservar ingresso com antecedência.

Saiba mais

Show alusivo aos 57 anos da Banda Municipal de Blumenau

Quando: dias 23 e 24 de julho

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Ingressos promocionais: R$ 10, até dia 2 de julho, sendo 150 para o dia 23 de julho e 150 para o dia 24.

Local: Teatro Carlos Gomes

Horário: 20h

Ensaios abertos

Quando: segundas, terças e quintas-feiras (quando não tiver apresentações externas)

Horário: 15h30 às 17h

Local: Auditório Carlos Jardim – Fundação Cultural de Blumenau (Rua XV de Novembro, 161, Centro)



Contatos

Instagram: https://www.instagram.com/bandamunicipaldeblumenau/

WhatsApp: (47) 9 9665-1512

