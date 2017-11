Balneário Camboriú Desfile de Abertura da Temporada de Verão ocorre neste sábado

Balneário Camboriú se prepara para o verão, período mais movimentado do ano. Para marcar o início da alta temporada, a Avenida Atlântica receberá o Desfile de Abertura da Temporada de Verão neste sábado (02). Com o tema “Festas Catarinenses”, o desfile contará com a presença de municípios do Estado, que mostrarão seus eventos ao público, escolas, empresas, secretarias da Prefeitura de Balneário Camboriú e órgãos de segurança (veja abaixo a relação dos participantes).

A concentração começa às 9h, e a saída ocorre, impreterivelmente, às 10h. O desfile ocorre da Rua 2.400 até a Avenida Alvin Bauer e deve durar cerca de 1h30. “Em 2017, Balneário Camboriú bateu recordes de turistas em todos os meses da baixa temporada, com relação aos últimos cinco anos. Na CVC somos o destino mais procurado em Santa Catarina e o 6º mais procurado no país, e ainda o 4º destino brasileiro mais procurado da Fly Tur. E o verão 2017/2018 também promete ter bons índices. Já abrimos a temporada de transatlânticos, onde receberemos 20 escalas de navios, e para o fim do ano a ocupação hoteleira já está em 90%. O desfile marca a abertura de uma nova temporada que promete ser muito boa para a nossa cidade”, fala o prefeito, Fabrício Oliveira.

Cinco municípios estão confirmados no evento: Itajaí, Joinville, Blumenau, Nova Trento e Jaraguá do Sul. Além da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú, estarão presentes, com atrações, a Fundação Municipal de Esporte, Secretaria de Saúde, Secretaria do Idoso, Fundação Cultural, Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Empresas turísticas da cidade também desfilarão, além de um grupo de carros antigos. As escolas de Balneário Camboriú serão responsáveis pela música, com apresentações de 11 bandas. Durante o horário do desfile, os agentes de trânsito fecharão todas as ruas de acesso à Avenida Atlântica, desde a 2.400 até a Praça Almirante Tamandaré. A Avenida Alvin Bauer funcionará normalmente.

Outros participantes do desfile

Bandas escolares:

– CAIC Ayrton Senna da Silva

– C.E.M. Nova Esperança

– C.E.M Taquaras

– C.EM. Professor Armando César Ghislandi

– C.EM. Ariribá, C.E.M Alfredo Domingos

– C.E.M. Dona Lili

– C.E.M Vereador Santa

– C.E.M. Governador Ivo Silveira

– C.E.M. Tomaz Franscisco Garcia

Empresas turísticas que desfilarão:

– Uai Fais Restaurante

– Unipraias

– Speedway

– Hollywood Bowl

– Grupo de carros antigos

– Green Valley

– BC by Bus

– Beto Carreiro

Curtir isso: Curtir Carregando...