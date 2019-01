Balanço aponta queda acentuada da demanda do transporte coletivo nas férias

Foto: Eraldo Schnaider

Balanço divulgado pelo Seterb e pela BluMob, concessionária do transporte coletivo urbano, aponta que, entre 20 de dezembro de 2018 e 6 de janeiro de 2019, a queda do número de passageiros foi superior à redução da operação do sistema em todos os dias. Neste período, em virtude das férias escolares, coletivas e festividades de fim de ano, a Prefeitura de Blumenau optou por adotar tabelas diferenciadas de horários nas linhas de ônibus.

Em 25 de dezembro, Dia de Natal, e 1° de janeiro, por exemplo, houve diminuição de apenas 1,3% das viagens realizadas durante feriados normais. Mesmo assim, a demanda de usuários nessas datas caiu mais de 59%. A queda mais acentuada foi registrada em 31 de dezembro, quando ocorreram 56% das viagens previstas para uma segunda-feira normal e houve diminuição de 82% de passageiros estimados para o dia.

A comparação leva em conta um dia normal, ou seja, quando a operação seria colocada 100% em funcionamento naquela data, respeitando o tipo de dia, como útil, sábado ou domingo e feriado. Já a relação com o número de usuários baseou-se nas informações do mês de novembro, também observando as especificidades de cada dia.

Para o presidente do Seterb, Marcelo Schrubbe, os dados demonstram que de fato a demanda de usuários do transporte coletivo urbano neste período é muito menor. “Esse balanço sustenta a decisão tomada pela Prefeitura de Blumenau, com base em números e estudos técnicos, de adotar tabelas diferenciadas entre o fim de dezembro e o início de janeiro”, afirma.

Balanço de passageiros transportados em 2018

Ao longo de 2018, o transporte coletivo de Blumenau transportou 25.488.789 passageiros, diminuição de 2,12% em relação a 2017. Durante o ano, o sistema registrou 22.486.884 de usuários pagantes, redução de 1,88% em comparação com o exercício anterior. Deste total, 70% dos pagamentos foram efetuados por intermédio de algum tipo de cartão. A utilização de dinheiro pelos usuários teve queda de 10,4%. No período, registrou-se aumento nas gratuidades (8,74%) e no vale-transporte (4,88%).

Assessor de comunicação: Felipe Elias



Curtir isso: Curtir Carregando...