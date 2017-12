Aplicativos gratuitos surgem para ajudar pacientes que não possuem convênios

Cada vez mais a tecnologia vem dominando o dia a dia da população e trazendo benefícios em múltiplos setores. E na saúde não é diferente, novos moldes de trabalho, comunicação, sistemas e estratégias surgem para facilitar a vida dos profissionais e pacientes. Com apenas alguns cliques é possível agendar uma consulta ou exame, por exemplo. Santa Catarina agora tem disponível uma dessas inovações. Recentemente, o aplicativogratuito All Doctors chegou ao Estado com o objetivo de trazer novas alternativas para auxiliar quem não tem planos de saúde, já que oferece consultas e exames com especialistas em todas as áreas da medicina com preços acessíveis, que variam entre R$ 79,90 e R$ 149,90.

Após baixar o aplicativo de maneira gratuita, o usuário consegue selecionar a especialidade e analisar os profissionais ou clínicas disponíveis. Na pesquisa, o paciente também obtém outras informações, como: calendário com todos os outros horários vagos, preço da consulta ou exame, local e a distância em relação ao usuário naquele momento. Após escolher a opção desejada, o usuário preenche um formulário e faz o pagamento via cartão de crédito. Depois, basta comparecer no dia e horário marcado, com a confirmação enviada por e-mail. Duas horas antes, o app ainda envia uma notificação via “push” ao paciente, lembrando sobre a consulta. “O acesso é rápido e fácil. A plataforma supre as necessidades do paciente sem convênio e que busca por uma alternativa viável financeiramente, já que não paga mensalidade ou taxa, apenas o valor da consulta ou exame. Em breve teremos opções com profissionais que oferecem alternativas de atendimento a domicílio, onde se deslocam até a casa do paciente, trazendo ainda mais conforto”, comenta Rafael de Sá, sócio e co-fundador do All Doctors.

Os profissionais cadastrados no sistema também são beneficiados com o uso do All Doctors. O pagamento pelo aplicativo vai direto para ele, sem burocracia. O que também reduz o no-show, já que o paciente paga antecipado. “Depois de uma ampla pesquisa sobre a área da saúde e a demanda de usuários no sistema único de saúde, o SUS, criamos o aplicativo. Eu trabalho nesta área há alguns anos e percebi essa necessidade, foi então que junto com Rafael, decidi criar o All Doctors. É uma plataforma democrática de acesso à saúde através de um sistema de economia compartilhada”, finaliza Raphael Bernardes, sócio e co-fundador do All Doctors.

O All Doctors já possui usuários em São Paulo, onde foi criado em 2016, e chega em Santa Catarina disponível, inicialmente, no Vale do Itajaí e no Litoral, com ideia de expandir para Florianópolis, Joinville e região Oeste.

