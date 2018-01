Aplicativo AlertaBlu tem número de instalações quadruplicado

O aplicativo AlertaBlu, ferramenta desenvolvida pela Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Gestão e Transparência (Segt), em parceria com a Secretaria de Defesa do Cidadão (Sedeci), teve o número de instalações quadruplicado na última semana. No dia 19, mais de dez mil downloads do aplicativo para smartphones ou tablets foram realizados, e o número de usuários subiu para 13.100.

Para o diretor de Sistemas, Inovação e Transparência da Segt, Julio Cézar de Souza Silva, a demanda se deu pelas ocorrências climáticas da última semana que atingiram o município. Júlio também reforça que a melhor forma do cidadão ficar informado em uma crise climática é utilizando um dos meios de comunicação oficiais do município, como o site e o próprio aplicativo. “O aplicativo do AlertaBlu é muito eficaz nesta situação, pois os usuários recebem em tempo real os alertas emitidos”.

A ferramenta traz informações sobre o nível do rio Itajaí-Açu e a situação do momento, como estado de vigilância, atenção, alerta e prontidão, cotas de ruas e previsão do tempo. Também disponibiliza telefones úteis em casos de emergências, como Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar; e apresenta a lista de todos os abrigos do município, indicando quais estão ativados.

Desde o seu lançamento em 2015, o aplicativo já foi muito utilizado em momentos de crise, facilitando o trabalho dos técnicos da Defesa Civil, já que o número de ligações para saber, principalmente, sobre o nível do rio, reduz significativamente. Foi em outubro do mesmo ano que o aplicativo teve o maior número de instalações, quando chegou a 23 mil usuários simultâneos, sendo que já registrou mais de 50 mil downloads desde a sua aplicação.

A equipe da Diretoria de Sistemas, Inovação e Transparência está desenvolvendo uma nova versão do aplicativo, baseada na colaboração dos usuários que participaram da pesquisa de opinião realizada no decorrer do mês de junho de 2017. A nova versão irá adequar as funcionalidades do APP AlertaBlu, seguindo as sugestões dos participantes.

É importante ressaltar que o aplicativo é um replicador do site do Sistema de Monitoramento e Alerta de Eventos Extremos de Blumenau (AlertaBlu), que, por sua vez, junto com a Defesa Civil e o site da Prefeitura, são os canais oficiais de informações do município em situações de crise.

Para baixar o aplicativo basta acessar o site da Prefeitura, clicar no menu “utilidades” e depois escolher a opção “aplicativos para smartphones e tablets”. Ou ir direto ao Google Play e pesquisar pelo nome. O AlertaBlu está disponível para sistema Android e pode ser baixado gratuitamente.

