Apanblu conquista vice-campeonato e quarto lugar no Catarinense de Inverno de Natação

Encerrou no último sábado, dia 13, a disputa do Campeonato Catarinense de Inverno, o Troféu Carlos Augusto Vieira, no Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça. Os atletas da Apanblu fizeram uma grande participação, com a categoria feminina conquistando o vice-campeonato geral e o masculino finalizando em quarto.

Os atletas foram liderados pelos técnicos Paulinho Gonzalez e João Negrão. A delegação foi composta por cerca de 30 atletas, que nadaram em uma piscina de 50 metros as provas. O resultado foi considerado positivo pela comissão técnica, pois coloca a Apanblu entre as principais equipes do estado de Santa Catarina.

