APAN Blumenau apresenta equipe e novo uniforme para a Superliga B

Será nesta terça-feira, a partir das 19h30, na praça central do shopping Neumarkt, em evento aberto ao público.

A atual campeã catarinense e bicampeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina, a equipe APAN/Barão/Esferatur, de Blumenau, apresentará o time que vai disputar a Superliga B de Voleibol Masculino 2018 e o novo uniforme.

A equipe comandada pelo técnico André Luís Donega estreia na quarta-feira, 20, no Galegão, contra o Vôlei Um Itapetininga,de São Paulo. 13 atletas disputarão a competição, a segunda mais importante do calendário nacional. Oito equipes participam dos jogos, que acontecerão de janeiro a abril.

O novo uniforme é alusivo à Oktoberfest e às tradições alemãs de Blumenau. A expectativa é de contagiar o público em favor do tradicional time da cidade. “Contamos com a torcida no Ginásio Galegão“, convoca o atleta Arthur Henrique.

