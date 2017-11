Amistoso será realizado entre Chapecoense e Seleção do Campeonato Municipal de Xanxerê

Ingresso para a partida vai ser um quilo de alimento não perecível e uma caixa de bombom.

A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer de Xanxerê apresentou na manhã desta segunda-feira, dia 27, a data para o amistoso entre a seleção do Campeonato Municipal de Futebol e a Chapecoense. O jogo será no dia 16 de dezembro, às 18 horas, no Estádio Municipal Josué Annoni.

O beneficente terá como ingresso um quilo de alimento não perecível e uma caixa de bombom. Os produtos serão doados para a Apae, Apax, Casa da Acolhida e Lar do Idoso, além de crianças carentes do município.

O amistoso vai acontecer pela parceria que a Associação Chapecoense de Futebol tem com a Prefeitura de Xanxerê desde 2013, quando a equipe utilizou o campo do município para disputar o Campeonato Catarinense.

O coordenador de eventos da Secretaria de Esportes, Amauri Pereira, explica que os ingressos e as caixas coletoras das doações serão distribuídas até o fim da semana nos principais supermercados da cidade. “Nossa intenção é que as pessoas façam suas compras e no caixa façam suas doações. Vamos distribuir dois mil ingressos”, salienta.

O jogo será entre os atletas do sub 20 e alguns profissionais que serão liberados pela diretoria. Os jogadores Neto, Follmann e Alan Ruschel devem participar da partida.

Fonte: OESTEMAIS