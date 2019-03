Alunos da Pró-Família vivem rotina empreendedora e doam cestas básicas com lucro

Os alunos do Programa Adolescente Aprendiz, da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense (Pró-Família), participaram de uma simulação da rotina de um pequeno empreendedor. Após atividade prática, em que tiveram que comercializar um produto, os jovens utilizaram o lucro para arrecadar e entregar cestas básicas para os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da fundação.

A atividade foi desenvolvida na aula de empreendedorismo com o professor Cristian Hermann Steinert. A ação teve início com a separação da turma de 41 alunos, que já são funcionários contratados por diversas empresas de Blumenau, em dois grupos. A partir disso, cada grupo se dividiu em setores e cada setor assumiu sua responsabilidade. Em seguida eles escolheram um produto, compraram, venderam e administraram as finanças.

No final do processo, que ocorreu na última quinta-feira, dia 21, os jovens empreendedores pagaram suas contas e verificaram o lucro obtido, que foi de R$ 623,00. Com o valor, eles doaram nesta terça-feira, dia 26, oito cestas básicas, e ainda ofereceram um café para alunos, gerência do programa e presidência da Pró-Família.

Curtir isso: Curtir Carregando...