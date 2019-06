Alunos da Pró-Família participam da Mostra de Esquetes

Os alunos da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense (Pró-Família) estão participando desde segunda-feira, dia 24, de mais uma edição da Mostra de Esquetes. As apresentações teatrais estão ocorrendo a partir das 19h, no prédio do Programa Criança e Adolescente, localizado na Rua Jacó Brueckheimer, 370, no bairro Velha. O evento, que é gratuito, seguirá até quinta-feira, dia 27.

O objetivo da ação é expor um pouco do que é aprendido em sala de aula, durante as oficinas de teatro, que são oferecidas durante a semana, no prédio Ao todo, mais de 170 alunos apresentarão 50 esquetes nos quatro dias de evento. Elas são dirigidas pelas professoras Mariana Freitas e Luciana May Vendramin.

