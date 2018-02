Agora é definitivo. Rua Humberto de Campos permanecerá totalmente interditada durante obras

A Prefeitura de Blumenau decidiu no final da tarde desta segunda-feira, 05, que não reabrirá o trecho da Rua Humberto de Campos entre as ruas Sete de Setembro e Alberto Stein para o trânsito de veículos leves, nem para acessar o comércio local.

O motivo foi a segurança do local, que apresentou rachaduras na segunda-feira passada, durante a implantação de galerias pluviais, fase que antecede a duplicação da via. Ali também já existe canalização de esgoto, feita pela agora BRK Ambiental.

“Além dos riscos que motoristas e pedestres correriam, a tubulação de esgoto poderia romper com o peso dos veículos na pista e o problema seria ainda maior. É uma decisão bastante difícil, mas que teve que ser tomada para não comprometer a obra e garantir a segurança da comunidade”, diz o secretário de Infraestrutura Urbana, Régis Evaloir da Silva.

Para agilizar o andamento dos serviços na localidade, a Prefeitura determinou que a empresa contratada também organize turnos de trabalho à noite. “No último sábado, as equipes trabalharam na obra e isso deve acontecer também em outros fins de semana. Nosso objetivo é concluir tudo no menor tempo possível e, por isso, pedimos que a empresa trabalhe também durante a noite. Liberar a pista logo, buscando afetar o mínimo possível os motoristas e também o comércio local, é uma de nossas prioridades e trabalharemos muito para isso”, destaca o vice-prefeito e secretário Executivo do Plano de Mobilidade e Projetos Especiais, Mário Hildebrandt.

Com isso, os veículos que vem da Velha ou do Água Verde tem que pegar a Rua João Pessoa em direção ao centro. Já os ônibus entrarão na Rua Alberto Stein até a Rua Almirante Tamandaré, onde haverá uma faixa exclusiva no contra-fluxo, em direção ao Terminal Proeb. A via contará com outras duas pistas, sentido centro bairro. A previsão é que a pintura e sinalização da nova faixa devem ser concluídas nesta semana.

As linhas de ônibus atingidas pela interdição das obras são as 30, 31, 32, 707, 902, 903, 904, 501 e 901. Atualmente, o trânsito desses veículos, que seguem no sentido bairro/Centro, tem sido desviado para a Rua João Pessoa, seguindo pela Rua 7 de Setembro para acessar o Terminal da Proeb. Um ponto provisório foi instalado na Rua João Pessoa, entre as ruas Alberto Stein e Mariana Bronnemann, para o embarque e desembarque de passageiros.

