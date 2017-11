Agente da Polícia Civil fica ferida ao capotar viatura na SC-135

Uma viatura da Polícia Civil de Caçador saiu de pista e capotou na tarde desta terça-feira (28) na SC-135, próximo ao município de Calmon. A agente Silene Carlin do Prado, 37 anos, que conduzia o veículo, teve ferimentos leves e foi atendida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Maicé.

De acordo com informações, ela seguia sentido a Calmon onde está atuando e acabou perdendo o controle ao contornar uma curva. Chovia no momento do acidente.

