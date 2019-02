Foto: Divulgação/Samae

O Samae realizou na manhã desta quarta-feira, 27, manutenção preventiva da adutora de água bruta da ETA II. A rotina é necessária para manter o entorno limpo e verificar se há vazamentos ou corrosão externa.

A manutenção preventiva é sempre realizada periodicamente pelo Setor de Manutenção em busca de sinais que possam demonstrar algum problema. Durante a vistoria, todos os dispositivos de segurança da adutora são checados. E o caminho até o local é mantido limpo para que os operadores possam chegar facilmente.

Além da manutenção dos dispositivos de segurança, a fiscalização serve para analisar a situação das tubulações. A vistoria ocorre normalmente com análise externa e, se necessário, com teste de descarga. A manutenção não interfere no abastecimento.

Curtir isso: Curtir Carregando...