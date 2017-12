Acidente gravíssimo em Ibirama na BR-470 neste sábado (30)

Publicado em: 30/12/2017 12:05:25 – Por Tatiana Carolina

Por volta das 10h40 fomos informados de acidente no KM 122.9 da BR 470, Serra de Ibirama, envolvendo um VW Santana placa LNE 4316 de Blumenau e GM Astra placa MCV 7617 de Arroio Trinta.

Resultou em 06 vítimas com lesões leves, aparentemente escoriações. Porém que passava no local ficava impressionado com os danos no veículo VW Santana pois o veículo literalmente se partiu ao meio.

No veículo estavam 3 ocupantes inclusive uma criança de 2 anos que estava na cadeirinha, os demais estavam no cinto. Acreditamos que tenha sido esse cuidado com a segurança que evitou que houvesse lesões mais graves, principalmente na criança que praticamente nada sofreu.

PRF Rio do Sul