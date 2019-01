Acidente envolve caminhão e dois veículos de passeio na Hermann Huscher

Por volta das 11h desta terça-feira, dia 8, um acidente envolveu um caminhão leva entulho e dois veículos de passeio na rua

Herman Huscher, na altura do nº 285, bairro Vila Formosa.

De acordo com informações, o caminhão e um veículo Fiat Fiorino teriam colidido de frente na via.

A colição teria sido causada após o pneu da Fiorino ter estourado e o condutor ter perdido o controle do veículo.

Após o impacto o caminhão teria atingido um veículo Citroen C3, que estava estacionado, e o murro em frente a um condomínio da região.

O condutor da Fiorino ficou preso no interior do veículo e precisou do atendimento do Corpo de Bombeiros e foi conduzido ao Hospital Santo Antônio, consciente e orientado, sem ferimentos graves.

Já o condutor do caminhão saiu ileso.

O trânsito está lento no local para a realização dos trabalhos.

Foto: Cristiano Silva

