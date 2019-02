27/02/2019 – Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Polícia Civil de SC (PC) chamada de “Operação Psy Trance”, deflagrada na manhã de hoje (quarta), desarticulou uma organização criminosa dedicada à fabricação, distribuição e à comercialização da droga sintética MDMA (ecstasy) no estado de Santa Catarina.

Cerca de 50 policiais federais, civis e rodoviários federais cumpriram quinze mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça nas cidades de Camboriú, Balneário Camboriú, Joinville, Rio dos Cedros e Anitápolis. O laboratório de produção da droga foi localizado em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí. Uma empresa que atua com produtos químicos em Joinville/SC também é alvo da investigação.

A ação localizou 33,3 quilos de ecstasy puro, o que renderia cerca de 300 mil comprimidos da droga. Pelos produtos químicos apreendidos no local, estima-se que ainda poderiam ser produzidos mais 300 mil, o que resulta em 600 mil comprimidos de ecstasy que deixaram de abastecer o mercado. Dados preliminares apontam que esta operação pode ser a maior em volume de apreensão da droga sintética em Santa Catarina.

