Abertura do ano letivo ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 7

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Educação (Semed), promoverá na próxima quarta-feira, dia 7, a abertura do ano letivo para o Ensino Fundamental. O evento ocorrerá no Teatro Carlos Gomes, localizado no Centro da cidade, em dois momentos, às 8h30 e às 13h30.

Cerca de dois mil professores são aguardados para a solenidade, em ambos os períodos. A programação contará com a apresentação da Banda Sinfônica da Semed e haverá ainda a primeira etapa de formação, com uma palestra com a professora Doutora Otília Lizete Heinig sobre a leitura e a escrita como um compromisso de todos.

As aulas das 47 escolas municipais terão início na quinta-feira, dia 8, quando mais de 20 mil crianças e adolescentes retornarão às atividades.

Educação Infantil

A abertura do ano letivo para os professores da Educação Infantil ocorrerá no dia 14 e o atendimento normal dos CEIs terá início no dia 15. Até a próxima sexta-feira, dia 9, cerca de quatro mil crianças seguirão sendo atendidas pelo Programa de Atendimento Recreativo (PAR).

Curtir isso: Curtir Carregando...