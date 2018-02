Estão abertas as inscrições para o Programa Entra21-Blusoft 2018. Os interessados em participar do treinamento em tecnologia da informação devem acessar o site da Blusoft e preencher a ficha on-line. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3323-3598 ou pelo e-mail entra21@blusoft.org.br.

Para este ano, a instituição pretende selecionar 350 jovens com idade entre 16 e 29 anos. Como requisito, o candidato deve residir em Blumenau ou nas cidades vizinhas e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

O programa oferecerá treinamento gratuito em Java, C#.Net, PHP, Android e Delphi. Ainda serão disponibilizadas especializações nas áreas de Suporte, Windows Server, Design Gráfico e Produção Audiovisual. Duas turmas terão a oportunidade de fazer cursos oficiais da Microsoft.

Com o apoio da Prefeitura de Blumenau, do Governo de Estado e de empresas da região do Vale do Itajaí, os cursos têm carga horária de até 480 horas e seis meses de duração. Durante o período de treinamento, os participantes recebem material didático e auxílio-transporte.

Novidades

O programa vem com novidades para este ano como a inclusão de 80 horas de curso de inglês ou alemão. Além disso, em parceria com o Instituto Gene, os alunos participarão de seminários com orientação sobre empreendedorismo e inovação, tema que também será oferecido na forma de disciplina com 12 horas-aula.

