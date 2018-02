A versão do Seterb sobre a manifestação dos Guardas de Trânsito de Blumenau

O Seterb enviou uma nota oficial sobre o movimento dos guardas municipais de trânsito de Blumenau, junto a rodoviária, onde funciona o Seterb, e também na Câmara Municipal, onde a categoria chegou a usar a tribuna para apresentar a situação.

Hoje o Seterb emitiu uma nota:

“A Associação dos Guardas de Trânsito protocolou um ofício no Seterb dia 23/01 com um prazo de 30 dias para retorno. A autarquia analisará as reivindicações, que envolvem pontos administrativos e jurídicos, e dará retorno dentro do prazo, ou seja, até o dia 22/02”.

Curtir isso: Curtir Carregando...