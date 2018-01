A inflação mais baixa desde 1998

2017 fechou com uma inflação de 2,95%, a menor desde 1998, quando o índice chegou em 1,65%. Era o último ano do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Em 2016, a inflação brasileiro bateu em 6,29%. Em 2015 foi registrado o pico desde 2002, com 10,67%.

A meta da inflação estipulada pelo Banco Central para 2017 era de 4,5%.

Os alimentos foram os principais responsáveis em puxar os números para baixo. A safra agrícola apresentou um crescimento de 30%, fazendo que esses itens ficassem 1,87% mais baratos. O feijão, por exemplo, registrou uma queda de 46% no seu custo.

Curtir isso: Curtir Carregando...