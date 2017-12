8 suspeitos de roubar veículos pesados no Oeste de SC são presos

Entre eles, há um ex-policial civil e um PM da reserva.

Na manhã desta sexta-feira (15), 18 homens foram presos preventivamente pela Polícia Civil, suspeitos de integrar uma organização criminosa que furtava e roubava veículos pesados, como caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas no Oeste catarinense.

“As investigações começaram em maio, depois do roubo de uma caminhonete em Caçador. Apurou-se que havia uma estrutura bem organizada, a maioria dos veículos tinha como destino o estado do Paraná. O 19º mandado ainda deve ser cumprido no município de Caçador”, explicou o delelegado Ronnie Esteves, responsável pelo trabalho.

Conforme Esteves, entre os presos, há um ex-policial civil de Santa Catarina, que foi preso em Pato Branco (PR), um policial militar da reserva de Santa Catarina e um funcionário da prefeitura de Caçador.

Os mandados foram cumpridos em Caçador, Lebon Régis, Videira, Concórdia e Florianópolis. No Paraná, foram cumpridos em Pato Branco e Laranjeira do Sul.

Flagrantes

Segundo o delegado, durante o cumprimento dos mandados foram lavrados três flagrantes pelos crimes de clonagem de veículo e dois pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.

“Um dos presos do Paraná estava com um caminhão clonado, então ele está sendo autuado em flagrante também. A posteriori, será encaminhada para cá a cópia do procedimento para instruirmos o inquérito policial”, explicou.

De acordo com a polícia, os suspeitos ficaram em silêncio após a prisão. Eles foram levados para Divisão de Investigação Criminal (Dic) de Caçador e depois serão encaminhados ao presídio regional de Caçador. O PM da reserva, no entanto, será encaminhado ao batalhão de Polícia Militar da região.

Fonte: WH3

Curtir isso: Curtir Carregando...