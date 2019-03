7ª edição da Osterdorf inicia nesta quarta-feira, dia 27

Foto: Michele Lamin

A partir desta quarta-feira, dia 27, o Ginásio Sebastião Cruz (Galegão) será a casa oficial do coelho da Páscoa em Blumenau. A Osterdorf (Vila de Páscoa) segue até o dia 21 de abril, domingo de Páscoa, com uma programação especial para toda a família. Assim como nas edições anteriores, o evento acontece no Galegão e também no Parque Ramiro Ruediger. São atrações e atividades que procuram manter viva a tradição da da data religiosa na cidade.

A programação de 2019 traz algumas novidades em relação às edições anteriores. Uma delas é o 1º Concurso de Colomba Pascal, que tem como objetivo a valorização e preservação dos doces típicos da Páscoa. Os interessados em participar do concurso devem formalizar a participação enviando a ficha de inscrição e a declaração de autoria da colomba para o e-mail larissaandrade@blumenau.sc.gov.br. Os documentos para inscrição e o regulamento estão disponíveis no site Turismo Blumenau, na aba eventos > calendário de eventos. As inscrições seguem até o dia 27 de março e são gratuitas.

Outra novidade é a Ostergarten, a horta urbana da Osterdorf. A atração fica localizada no anel externo do Galegão e tem como objetivo dar dicas de sustentabilidade e mostrar a importância e os benefícios do plantio na cidade, falando sobre a origem e a qualidade dos alimentos. Junto à horta, a Ostergarten terá oficina de plantio em casquinhas, compostagem e também distribuição de sementes para plantio em casa.

Com a Osterdorf, a cidade procura manter viva a tradição da Páscoa. Por isso, em 2019, o evento terá a sua primeira Parada de Páscoa, que contará com desfile de blocos que vão representar a ligação religiosa, e blocos que trarão alegria e diversão às famílias. A Parada de Páscoa acontece em uma única apresentação no dia 13 de abril na Rua Alberto Stein, às 17h, em frente ao Parque Vila Germânica.

Além das novidades, a Osterdorf também tem confirmadas as atrações que sempre são sucesso: oficinas de pintura de casquinhas, pintura de orelhinhas de coelho, pintura facial, Osterbaum, cestinhas, contação de histórias, teatro, parada com personagens, feira de Artesanato e livros, coelhos vivos, espaço kids e brinquedos infláveis.

Osterdorf no Centro Turístico e Cultural da Vila Itoupava

No Centro Turístico e Cultural da Vila Itoupava a Páscoa também será comemorada. A Osterdorf na Vila Itoupava ocorre entre os dias 1º e 18 de abril. Durante a programação, mais de mil alunos, de 16 escolas, visitarão o ateliê de pintura do coelho e participarão das oficinas de pintura de casquinha, pintura facial e de confecção de orelhas de coelho. A chegada do coelho da Páscoa, que ocorre diariamente às 08h30 e às 13h30 é uma das atrações mais esperadas da Osterdorf da Vila Itoupava.



A Osterdorf 2019 é uma realização da Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), do Parque Vila Germânica e da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer (Sectur). O evento ocorre de quarta a sexta das 14h às 21h, inclusive na sexta-feira Santa, dia 19 de abril. Sábados e domingos das 10h às 21h e no domingo de Páscoa das 10h às 14h. A Osterdorf tem o patrocínio da Brandili e conta com o apoio do curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional de Blumenau (Furb) e o curso de Medicina Veterinária da Unisociesc Blumenau.

