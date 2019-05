4ª Caminhada Rural do Braço do Sul acontece neste fim de semana

Objetivo é fazer com que os participantes apreciem a paisagem e cultura local.

O domingo, dia 19, será movimentado na Vila Itoupava. O Distrito irá receber a 4ª edição da Caminhada Rural do Braço do Sul. A atividade é gratuita e terá início a partir das 7h45 para os ciclistas, que percorrerão 30 km. Já no percurso de 9,1 km, para caminhantes e ciclistas, a largada ocorrerá das 8h às 9h30. Ambos partirão do Clube de Caça e Tiro Braço do Sul, localizado na Rua Braço do Sul. O término está previsto para acontecer às 12h.

Durante toda a manhã, o local contará com diversas atrações, entre elas exposições de trabalhos escolares, apresentações folclóricas, competições típicas, café e uma feira de artesanato e produtos em conserva. Além disso, na ocasião, atividades serão oferecidas, como medição de pressão arterial e glicemia, corte de cabelo e maquiagem e distribuição de mudas.

No decorrer da caminhada os participantes poderão alimentar peixes no lago, tirar leite de vacas, fazer lanches na beira da estrada com pão, linguiça e ovo e ainda tomar caldo de cana e suco de limão. Lembrando que algumas dessas atrações serão comercializadas a valores acessíveis. O objetivo é fazer com que os participantes apreciem a paisagem local e vivenciem a cultura e as tradições preservadas na Vila Itoupava. Além disso, a ação incentiva o respeito ao meio ambiente e fomenta o potencial turístico da região.

A 4ª Caminhada Rural do Braço do Sul é um evento promovido pela Escola Municipal Bilíngue Erich Klabunde, em parceria com a Intendência Distrital da Vila Itoupava e o Clube de Caça e Tiro Braço do Sul, dentre outras entidades.

