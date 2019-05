35ª Meia Maratona do Bela Vista Country Club está com as inscrições abertas

A Meia Maratona mais antiga do Brasil já está com as inscrições abertas! A 35ª edição da Meia Maratona do Bela Vista Country Club acontecerá no dia 29 de setembro. Este ano um dos diferenciais da prova será o horário da largada, que está programada para às 7h00, em frente à sede do clube, na cidade de Gaspar (SC).



Em paralelo a Meia Maratona acontece também o revezamento dos 21k, prova de 6k (também com troféu e premiação em dinheiro), caminhada e a maratoninha (prova especial para crianças).



“A 35ª edição da Meia Maratona busca reunir cerca de 1.300 atletas e, para proporcionar maior segurança e conforto a eles teremos um trajeto totalmente plano e asfaltado. Ressalto que além de unir as cidades da região, o evento oferecerá uma estrutura completa e inovadora aos atletas”, afirma o presidente do Bela Vista Country Club, Paulo Kuroski.



Um dos grandes diferenciais da prova é que a recepção dos atletas acontece dentro do Bela Vista Country Club, onde é disponibilizada boa parte da estrutura do clube para este atendimento, tais como: amplo estacionamento, vestiários, duchas, parquinho para as crianças e etc. Após a prova o clube também abre as portas de um dos seus restaurantes, com um preço especial, para que os atletas possam almoçar com qualidade e conforto.



As inscrições para a Meia Maratona do Bela Vista Country Club são permitidas somente para maiores de 18 ano. Lembrando que o primeiro lote se encerra no dia 1º de julho e podem ser feitas pelo site: www.focoradical.com.br.

