2ª Temporada de Exposições do MAB inicia nesta quinta, dia 16

A 2ª Temporada de exposições do MAB de 2019 tem abertura marcada para esta quinta-feira, dia 16, às 19h, na Fundação Cultural de Blumenau. A noite multicultural apresenta as obras de artistas de Blumenau, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, com as mostras Desenhos de Um Real, de Diego de Los Campos (SC); Coletivo @7, de Ana Biolchini, Ana Montenegro, Cecília Walton, Deolinda Aguiar, Érika Malzoni, Malvina Sammarone, Natalie Salazar (SP e RJ); Como fazer um pote?, de Roseli Moreira, 5 Marias, de Cyntia Kava, Fernanda Alonso, Luiza Uady, Maria Emilia Mendes e Marinice Costa (PR), e Apto 22, de Adriana Granado. A festa terá conversa com artistas, lançamento de livro e música com integrantes da Banda Municipal. A entrada é franca.

Como no verso do poeta Jorge de Lima, em Invenção de Orfeu: “Há sempre um copo de mar para o homem navegar”. Com esta frase, o MAB apresenta produções com narrativas de diversidade, esperança, conscientização, troca, integração e produção contemporânea. “Caberá aos expectadores navegarem por esses mares e estabelecerem as conexões”, destaca a gerente do MAB, Mia Ávila.

O livro que será lançado na noite de abertura é o “Combates pela cidade: Pomerode, de Distrito a Município (1934-1959)”, autoria de Michel Honório da Silva. As visitas às exposições podem ser feitas durante a festa de abertura até o dia 23 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h, sempre com entrada gratuita.

Abertura da 2ª Temporada de Exposições no MAB

Data: 16 de maio, quinta-feira

Horários

19h: conversa com os artistas expositores

20h: abertura da temporada, lançamento de livro e apresentação musical

Visitas: até 23 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Visitas mediadas: podem ser marcadas pelo telefone 3381-6176

Classificação etária indicativa: Livre

Entrada franca

Semana Nacional dos Museus

A 2ª Temporada de Exposições é uma das atrações da Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Em 2019, assim como nos anos anteriores, iniciativas estão sendo preparadas para comemorar o Dia Internacional dos Museus (18 de maio).

As exposições

Desenhos de Um Real – de Diego de Los Campos (SC)

Coletivo @7 – de Ana Biolchini, Ana Montenegro, Cecília Walton, Deolinda Aguiar, Érika Malzoni, Malvina Sammarone e Natalie Salazar (SP e RJ)

Como fazer um pote? – de Roseli Moreira

5 Marias – de Cyntia Kava, Fernanda Alonso, Luiza Uady, Maria Emilia Mendes e Marinice Costa (PR)

Apto 22 – de Adriana Granado

