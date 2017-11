10 pessoas morrem em acidentes em SC no fim de semana

Quatro das vítimas estavam em motocicletas e duas pessoas foram atropeladas, incluindo um menino de 9 anos , atingido por um motorista que estava embriagado, segundo a Polícia Civil. Foram sete mortes no sábado (25) e três no domingo (26), quatro delas em menos de 12 horas .

Um homem de 28 anos morreu após ser atropelado na BR-282 em Santo Amaro da Imperatriz , na Grande Florianópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz foi atingido por um Palio no km 24,5 da rodovia. O motorista do carro, de 28 anos, não ficou ferido.

Na madrugada de sábado, um motociclista de 20 anos morreu ao colidir em um poste em Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo a Guarda Municipal, ele morreu ainda no local.

Uma adolescente de 16 anos e um jovem de 21 morreram em uma batida entre a moto em que estavam e um ônibus do transporte público de Criciúma, no Sul, informou a Polícia Militar (PM). No veículo coletivo, não houve feridos.

A moto era pilotada pelo jovem de 21 anos. Depois da batida, eles foram lançados do veículo e a motocicleta pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram ao local, o jovem e a adolescente já estavam sem sinais vitais.

14h20 – São José

Outro acidente em rodovia federal foi no km 205 da BR-101 às 14h20. Uma moto e um caminhão colidiram lateralmente. A passageira da moto, uma jovem de 20 anos, morreu no local. O motociclista, de 25 anos, foi conduzido ao hospital com ferimentos graves. O caminhoneiro não se feriu. A PRF não detalhou as circunstâncias do acidente.

15h10 – Curitibanos

Ainda no sábado, um homem de 39 anos morreu na colisão frontal entre um Classic e um Fox na SC-120 em Curitibanos, na Serra. Conforme a PMRv, o condutor do Classic morreu no local. A PMRv não detalhou se o condutor do Fox, de 31 anos, se feriu.

19h – Videira

Motorista morreu após capotar veículo na SC-135 em Videira (Foto: Marcio Luiz/Radio Vitória)

Na noite de sábado, um jovem de 21 anos morreu após capotar o carro na SC-135 em Videira, no Oeste. O acidente foi registrado no km 123,600 da rodovia. Segundo a PMRv, o motorista estava sozinho no carro.

Domingo

1h45 – Mafra