​Dois acidentes são registrados nas SCs da região; Duas vítimas foram conduzidas de helicóptero para SMOeste e Chapecó

A Polícia Militar Rodoviária do 17º, posto de São Lourenço do Oeste, atendeu a dois acidentes ocorridos no início da tarde desta quarta feira (11), nas SCs 305 em Campo Erê e 161 em Palma Sola.

As 12h20 na SC 161 em Palma Sola, foi registrado uma saída de pista seguida de capotamento do veículo Prisma com placas de Dionísio Cerqueira/SC. No veículo estavam cinco pessoas, duas vítimas com suspeita de Traumatismo Craniano (TCE) e hemorragia interna, uma com suspeita de fraturas no braço esquerdo e hemorragia interna, e duas vítimas conscientes e orientadas com ferimentos leves, todas encaminhadas ao hospital de Palma Sola.

Além do corpo de bombeiros de Palma Sola, a ambulância da unidade de saúde do município, o Samu e o Saer/Sara também foram mobilizados para o transporte das vítimas. Os bombeiros fizeram o primeiro atendimento, levando cinco pessoas para o hospital de Palma Sola e uma delas, a condutora, foi levada pela ambulância do município e a mãe dela pelo Samu ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste.

Outras duas adolescentes, uma de 16 e outra de 12 anos, foram transferidas de helicóptero pelo Saer/Sara ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste e outra para o Hospital Regional de Chapecó. A quinta vítima sofreu apenas escoriações.

Segundo acidente

Quando a guarnição da PMRv se deslocava para atender o acidente em Palma Sola, se deparou com outra saída de pista seguida de choque em barranco e capotamento do veículo GM Astra, com placa de Campo Erê, conduzido por um homem de 22 anos, que tinha uma passageira, ambos sem ferimentos.

Nesse acidente, o condutor disse que seguia sentido São Lourenço do Oeste, quando se deparou com um veículo, possivelmente um VW Gol, fazendo uma ultrapassagem forçada, em local proibido e para não bater de frente, foi para o acostamento, perdeu o controle e capotou.

Fonte: WH3